Gemalto : simplifie et sécurise la connectivité IoT au réseau d'AT&T grâce à une eSIM et à un module IoT tout-en-un

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la sécurité numérique, contribue à simplifier et sécuriser la connectivité IoT pour les clients d'AT&T en intégrant la eSIM au module Cinterion® LTE-M IoT.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190108005918/fr/

Caption: IoT Module with eSIM. Credit: Gemalto

Cette nouvelle solution, qui permet aux fabricants d’équipements de rationaliser leur développement, réduit les coûts et la complexité du déploiement de l’IoT en éliminant la nécessité d'intégrer une carte SIM après la fabrication. De plus, les mises à jour de sécurité étant continues, la eSIM favorise le maintien des niveaux de sécurité les plus élevés pendant toute la durée de vie des solutions IoT. Le nouveau module est déjà disponible en échantillon et sera bientôt expédié en plus grands volumes.

Combiner l'efficacité de l'IoT à la simplicité de conception et la facilité du déploiement

Avec une eSIM d’AT&T intégrée au module Cinterion EMS31 LTE-M, les clients bénéficieront de l’efficacité énergétique et de la bande passante des réseaux LPWAN (Low Power Wide Area Networks) sans avoir à acheter et installer de cartes SIM. Plus de 90% plus petite que les cartes SIM traditionnelles, la minuscule eSIM est idéale pour équiper les appareils de petite taille, tels que les wearables et les outils de suivi, qui ont souvent besoin d'espace supplémentaire pour une plus grande batterie. Les composants étant moins nombreux, le module eSIM IoT tout-en-un réduit les efforts de développement et accélère la mise sur le marché. De plus, l'évolutivité est facilitée et le nombre de matériaux réduit.

Un renforcement de la sécurité de l'IoT, dès la conception

La eSIM est parfaitement intégrée au module lors de la fabrication, ce qui la rend plus résistante à la chaleur et aux vibrations. Cela renforce également sa durabilité et la sécurité en facilitant les mises à jour qui protègent les appareils contre les cybermenaces croissantes. Il est possible d’ajouter une fonctionnalité de sécurité intégrée appelée Secure Element (eSE), qui apporte une couche de sécurité supplémentaire permettant de stocker les données dans un emplacement hautement sécurisé et de les partager uniquement avec les applications et les personnes autorisées.

"Nous sommes ravis de travailler avec Gemalto pour rendre le module Cinterion LTE-M disponible sur notre réseau et pour simplifier la fourniture de la connectivité tout en conservant et même en améliorant les niveaux de sécurité les plus stricts", a déclaré Cameron Coursey, vice-président, Solutions pour l'Internet des Objets, AT&T." Avec la eSIM native d’AT&T, le module Cinterion LTE-M IoT permettra le développement de la connectivité cellulaire des LPWAN et le déploiement d’une multitude de nouveaux cas d’utilisation de l’IoT nécessitant des conceptions hautement intégrées."

"L’adoption croissante de la technologie eSIM marque une transformation importante de la technologie cellulaire qui se traduit par une innovation et une sécurité accrues tout au long du cycle de vie des appareils", a déclaré Andreas Haegele, vice-président, produits IoT, chez Gemalto. "Le module Cinterion LTE-M et la technologie eSIM apportent aux opérateurs mobiles et aux fabricants (OEM) une grande flexibilité et une connectivité sans faille pour l'IoT."

Pour plus d’informations, consultez la page web dédiée au Cinterion EMS31.

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires en 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d'informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france, ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190108005918/fr/