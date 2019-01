Gemalto : va fabriquer des cartes de santé sécurisées et novatrices pour le Québec

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la sécurité numérique, et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), ont été choisies pour fabriquer des cartes de santé sécurisées et novatrices pour la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). La RAMQ fournit 2,3 millions de cartes de santé aux québécois, et la SAAQ délivre 1,7 million de permis de conduire et de cartes d’identité fabriqués par Gemalto.

Optimiser les services gouvernementaux dans différents secteurs

En choisissant la SAAQ et son contrat existant avec Gemalto, les autorités de santé québécoises peuvent ainsi éviter la duplication et promouvoir le partage d’expertise entre agences. La province peut également exploiter l’infrastructure existante et émettre simultanément des cartes de santé et des permis de conduire, maximisant les économies de coûts et assurant une livraison plus rapide à ses citoyens.

Un accent mis sur la sécurité et la simplicité pour les citoyens québécois

La carte sécurisée de Gemalto sera la première de ce type à être simultanément embossée et gravée au laser. Cette combinaison et l’intégration de fonctionnalités de sécurité dans un corps de carte innovant, améliorent grandement la fiabilité de la carte de santé québécoise. Gemalto prend également en charge la mise en œuvre et l’entretien complets de l’infrastructure de personnalisation de la SAAQ. Cela permet à la SAAQ et à la RAMQ de proposer aux québécois un service de renouvellement rapide et facile lors de l’obtention de leur nouveau permis de conduire et leur nouvelle carte de santé.

« Cette opportunité unique qui prévoit de fournir à la fois des cartes de santé et des permis de conduire est en parfaite adéquation avec l’expertise de Gemalto, émetteur de documents sécurisés depuis plus de vingt ans. Le fait d’être les premiers à effectuer en même temps l’embossage et la gravure nous permet de proposer plus d’options à nos clients déjà dotés d’infrastructures de validation, d’assurer un moindre risque de fraude, et de fabriquer des cartes plus robustes et d’une durée de vie plus longue. » déclare Steve Purdy, Vice-président des programmes gouvernementaux State and Provincial, chez Gemalto

