Thales : finalise l'acquisition de Gemalto et devient un leader mondial en identité et sécurité numériques

Réalisée en l’espace de 15 mois, l’acquisition pour 4,8 milliards d’euros de Gemalto par Thales donne aujourd’hui naissance à un Groupe d’une nouvelle envergure, un leader mondial en identité et sécurité numériques. Avec ses 80 000 employés, Thales, dans sa nouvelle dimension, va maîtriser l’ensemble des technologies au cœur des chaînes de décision critiques des entreprises, des organisations et des Etats. Thales, fort de l’apport de Gemalto, va créer des solutions sécurisées au cœur des grands enjeux de nos sociétés comme la gestion du trafic aérien des drones, la cybersécurité des données et réseaux, la sécurisation des aéroports ou encore la sécurité des transactions financières.

Ce rapprochement crée un leader de taille mondiale avec un portefeuille inégalé de solutions d’identité et de sécurité numériques développées autour des technologies de protection des données, de biométrie et, plus largement, de cybersécurité. Thales répond ainsi aux besoins des clients confrontés à des enjeux d’identification de personnes, d’objets et de sécurité de données, notamment les Opérateurs d’Infrastructures Vitales tels que les banques, les opérateurs télécom, les administrations, les opérateurs de service et l’industrie.

Recherche et développement, laboratoire du monde de demain

Thales et Gemalto, c’est d’abord l’histoire d’une passion partagée pour les hautes technologies, véritable socle commun pour leurs 80 000 talents. La recherche et le développement (R&D) constituent le moteur du nouveau Groupe, forts de ses 3 000 chercheurs et 28 000 ingénieurs en R&D. Après des décennies consacrées à développer des technologies de pointe pour ses clients les plus exigeants à travers le monde, Thales devient le véritable laboratoire du monde de demain avec son portefeuille de 20 500 brevets dont plus de 400 ont été déposés en 2018.

Complémentarité technologique

Du développement de logiciels au traitements des données en passant par la connectivité, les réseaux et la prise de décision en temps réel, le nouveau Thales couvrira l’ensemble de la chaîne de décision critique dans un monde ultra connecté de plus en plus vulnérable.

Avec une R&D autofinancée d’un milliard d’euros, le Groupe développera de nouvelles innovations dans ses marchés clés en s’appuyant tout particulièrement sur ses expertises numériques de rang mondial dans l’Internet des Objets, le big data, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Les premières illustrations concrètes concernent :

Le secteur bancaire : analyse big data

La défense : biométrie

L’aéronautique : gestion du trafic aérien des drones

Les transports terrestres : Internet des Objets

Le spatial : Internet des Objets

Les télécommunications : analyse big data

Renforcement de l’ancrage mondial de Thales

Suite à cette acquisition, Gemalto deviendra l’une des 7 activités mondiales de Thales, Identité et Sécurité Numériques, et interagira avec l’ensemble des clients du Groupe, tant civils que militaires, en renforçant significativement sa présence industrielle dans 68 pays. Thales augmentera considérablement son implantation en Amérique Latine (2 500 collaborateurs vs 600), triplera sa présence en Asie du Nord (1 980 collaborateurs vs 700), en Asie du Sud-Est (2 500 collaborateurs vs 800) et en Inde (1 150 collaborateurs vs 400) et renforcera ses effectifs en Amérique du Nord (6 660 collaborateurs vs 4 600).

«Grâce à l’acquisition de Gemalto, un leader mondial de l’identification et de la protection des données, Thales acquiert un éventail de technologies et de compétences complémentaires aux siennes, applicable à ses cinq grands marchés, désormais redéfinis : aéronautique, spatial, transports terrestres, identité et sécurité numériques, défense et sécurité. Des technologies intelligentes au service de l’Homme pour prendre les meilleures décisions à chaque moment décisif. Il s’agit d’un tournant pour les 80 000 collaborateurs du Groupe. Ensemble, nous créons, aujourd’hui, un géant en identité et sécurité numériques, capable de peser face aux meilleurs acteurs mondiaux.» Patrice Caine, Président-directeur général de Thales

Ceux qui font avancer le monde s’appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d’architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d’exception, qui rendent demain possible dès aujourd’hui. Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif.

Fort de 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros.

