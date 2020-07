General Electric Company : La tendance devrait se poursuivre 22/07/2020 | 11:27 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 7.39$ | Objectif : 8.39$ | Stop : 6.9$ | Seuil d'invalidation : 6.4$ | Potentiel : 13.53% Les opérateurs se sont intéressés de nouveau à General Electric Company. La configuration technique apparaît désormais positive sur le court terme avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 7.39 $ pour viser les 8.39 $. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 5.49 USD, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Données financières USD EUR CA 2020 79 174 M - 68 332 M Résultat net 2020 5 434 M - 4 690 M Dette nette 2020 22 925 M - 19 786 M PER 2020 11,2x Rendement 2020 0,57% Capitalisation 61 580 M 61 580 M 53 147 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 1,07x Nbr Employés 205 000 Flottant 74,4% Prochain événement sur GENERAL ELECTRIC COMPANY 29/07/20 Premier semestre 2020 Présentation des résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 8,78 $ Dernier Cours de Cloture 7,04 $ Ecart / Objectif Haut 113% Ecart / Objectif Moyen 24,8% Ecart / Objectif Bas -29,0% Dirigeants Nom Titre H. Lawrence Culp Chairman & Chief Executive Officer Carolina Dybeck-Happe Chief Financial Officer & Senior Vice President Victor Abate Chief Technology Officer & Senior Vice President James S. Tisch Independent Director Francisco D'Souza Independent Director