GE Aviation devrait obtenir plus de 35 mds de dollars de contrats - patron

LE BOURGET (Agefi-Dow Jones)--General Electric Aviation devrait obtenir plus de 35 milliards de dollars de contrats de moteurs et services, a déclaré lundi David Joyce, le patron de la branche aviation de General Electric, au début du salon aéronautique du Bourget.

Le groupe devrait livrer plus de 2.400 moteurs cette année, dont plus de 1.800 via sa coentreprise CFM International avec l'équipementier aéronautique et motoriste français Safran.

David Joyce a déclaré qu'il restait optimiste à l'égard du marché de l'aviation commerciale, même après que l'Association internationale du transport aérien (IATA) a abaissé ce mois-ci ses prévisions de bénéfices pour les compagnies aériennes en 2019. Le marché est robuste, même s'il ne l'est pas autant que l'an dernier, a déclaré le dirigeant.

Il a en outre indiqué que le groupe espérait toujours que son moteur GE9X soit installé sur un Boeing 777X cette année. Les essais en vol ont été retardés car GE a modifié la conception d'un composant du moteur après avoir constaté des problèmes de durabilité pendant les essais.

Cet élément fait l'objet de tests au sol, a déclaré Bill Fitzgerald, le responsable de l'activité moteurs commerciaux de GE.

David Joyce a également déclaré qu'il ne ressentait aucune pression pour réaliser une transaction d'envergure en réponse aux projets de fusion de son concurrent United Technologies et de Raytheon.

"Je n'ai pas l'impression que cela me pousse davantage à faire quelque chose", a-t-il ajouté, mais le dirigeant n'a pas souhaité exclure la possibilité d'une transaction si une occasion intéressante se présentait.

-Robert Wall, The Wall Street Journal (Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

