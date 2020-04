GE Aviation met en chômage technique 50% des salariés de ses activités manufacturières

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat américain General Electric va mettre la moitié des salariés de ses activités de fabrication de moteurs d'avions aux Etats-Unis en chômage technique pendant quatre semaines, en raison de la crise traversée par le secteur de l'aviation depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus.

Cette mesure, qui touche des milliers de personnes, intervient dix jours après que GE Aviation a annoncé réduire ses effectifs de 10%. GE avait alors également indiqué que la moitié de ses salariés dans la maintenance et la réparation pourraient se retrouver sans travail pendant trois mois.

"Nous apprécions l'engagement de tous nos salariés en ces temps difficiles et nous regrettons de devoir prendre cette mesure", a déclaré GE dans un communiqué jeudi. Les travailleurs mis en chômage technique, qui travaillent sur des moteurs commerciaux, continueront de bénéficier des prestations d'assurance santé payées par l'entreprise. Le nombre exact de personnes concernées n'a pas été divulgué.

La division aéronautique de GE, qui emploie 52.000 personnes dans le monde, est la plus importante et la plus rentable du groupe. Elle fabrique et entretient les moteurs des avions construits par Boeing et Airbus.

-Thomas Gryta, The Wall Street Journal

(Version française Valérie Venck) ed: MYJ

Agefi-Dow Jones The financial newswire