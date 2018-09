GE Transportation : annonce le nouveau programme de moteur à grande vitesse

GE Transportation (NYSE : GE) a annoncé aujourd’hui lors du salon InnoTrans 2018 un nouveau programme de moteur diesel grande vitesse, destiné aux segments des locomotives, de la marine et de la génération électrique. La plateforme moteur apportera une amélioration de l’efficacité énergétique et de la fiabilité, ainsi qu’une réduction des coûts tout au long du cycle de vie.

« Ce nouveau moteur à grande vitesse constituera un changement majeur pour nos clients », a déclaré Dominique Malenfant, Vice-président de la Technologie mondiale, pour GE Transportation. « Grâce à ce moteur, ils bénéficieront en effet de coûts d’exploitation réduits et d’une disponibilité accrue. Il génèrera pour nos clients des économies annuelles pouvant aller jusqu’à 12 000 USD pour le diesel et 4 000 USD pour les services. »

Comparé aux moteurs de locomotives de taille similaire, le moteur à grande vitesse de GE Transportation offrira une amélioration de 5 % du coût total de la propriété. Son efficacité énergétique sera augmentée de 5 %, ce qui permettra aux clients d’économiser plus de 22 712 litres (6 000 gallons) de diesel par an. Le moteur réduira également les frais de maintenance de 10 % et permettra des intervalles de 184 jours entre les entretiens. Les révisions se feront tous les 10 ans.

« Nous exploitons notre expertise et notre technologie sur le segment des moteurs à vitesse moyenne afin de créer une plateforme moteur plus petite et dense en énergie, pour des produits tels que les shunters et les locomotives poids léger », a ajouté M. Malenfant. « Ce nouveau programme ouvrira de nouveaux segments pour notre activité. »

La combinaison d’un moteur puissant, avec une taille et un poids réduits, rend cette plateforme idéale dans des régions telles que l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui nécessitent des locomotives plus légères. Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) sera le premier à utiliser le nouveau moteur pour alimenter les 300 locomotives shunters commandées en début d’année. GE Transportation livrera le premier shunter à KTZ en 2019.

« La technologie de GE est le principal moteur du développement de l’industrie ferroviaire au Kazakhstan », a confié Kanat Alpysbayev, Président de KTZ. « Le moteur à grande vitesse offrira à notre nouvelle flotte de shunters les performances et la maintenabilité nécessaires pour mener nos opérations de manière rentable. »

GE Transportation développe la plateforme pour une application sur de nombreux segments. L’entreprise conçoit le moteur diesel à grande vitesse dans les configurations 12 et 16 cylindres, d’une puissance nominale maximale de 2 500 et 3 300 chevaux respectivement. Avec 3,36 kg (7,40 lbs) par cheval-vapeur, la conception sera 40 % plus puissante par livre, comparé à un moteur de vitesse moyenne. Il sera également compatible avec le numérique, grâce à des capacités de pronostic à distance permettant d’améliorer les performances et la fiabilité. De plus, la conception du moteur sera conforme aux normes d’émission, de la Phase III A/B de l’Union européenne, et de l’UIC Phase I/II de l’Union internationale des chemins de fer.

L’architecture de base de la plateforme moteur a été développée en commun avec GE Distributed Power, et intègre des décennies d’expérience en matière de moteur à grande vitesse sur les lignes de produits Jenbacher et Waukesha. GE Distributed Power vise la sérialisation de la technologie, afin de lancer une gamme de moteurs stationnaires au gaz qui sera potentiellement opérationnelle dès 2020.

Pour en savoir plus sur les annonces, démos et présentations de cette semaine, consultez la page Web InnoTrans 2018 de GE Transportation. Le stand GE Transportation est situé dans le Hall 3.2, Stand 401.

À propos de GE Transportation

Chez GE Transportation, nous déplaçons et améliorons le monde. Nous sommes un leader technologique et un fournisseur d’équipements, de services et de solutions numériques pour le secteur ferroviaire, de l’exploitation minière, maritime, de l’énergie stationnaire et du forage, à l’échelle mondiale. Nos innovations aident les clients à livrer des biens et des services avec plus de rapidité et de rentabilité grâce à nos techniques de fabrication avancées et nos machines connectées. GE Transportation est basée à Chicago, dans l’Illinois, et emploie environ 9 000 personnes à travers le monde.

