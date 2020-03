GE : augmente sa production d'équipements pour le COVID-19

19/03/2020 | 16:23

GE a déclaré avoir augmenté sa capacité de fabrication et la production d'équipements importants pour le diagnostic et le traitement des patients du COVID-19, y compris les ventilateurs.



Citant une demande 'sans précédent' de matériel médical, le conglomérat de Boston, a déclaré qu'il continuait d'explorer 'toutes les options' pour répondre à ce besoin accru.



Ces mesures comprennent l'ajout de lignes de fabrication pour la production de ventilateurs et l'augmentation du nombre de quarts de travail pour produire 24 heures sur 24, ainsi que l'embauche supplémentaires d'employés de fabrication, selon le groupe.



GE a également déclaré avoir augmenté sa capacité et sa production de systèmes de tomodensitométrie, d'appareils à ultrasons, de systèmes de radiographie mobiles et de moniteurs de patient pour répondre à la crise actuelle.



