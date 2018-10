GE bondit à Wall Street après la nomination d'un nouveau PDG

New York (awp/afp) - Le titre du conglomérat industriel General Electric bondissait lundi à l'ouverture à Wall Street après la nomination surprise d'un nouveau PDG, choisi pour tenter de redresser le mastodonte américain qui souffre d'une division énergie en pleine tourmente.

Vers 14H10 GMT, en début de séance, le titre bondissait de 12,67% à 12,72 dollars.

Il avait perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis le début de l'année et, en raison de sa chute à la Bourse de New York, avait été éjecté en juin de l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Le conseil d'administration de l'entreprise a décidé lundi de remplacer John Flannery, poussé vers la sortie un peu plus d'un an après son arrivée, par Lawrence Culp, 55 ans.

Ses membres espèrent que le nouveau patron arrivera à accomplir pour GE ce qu'il a réussi à faire à son poste de PDG de Danaher entre 2000 et 2014.

GE a aussi annoncé lundi qu'il devrait inscrire une charge exceptionnelle qui pourrait atteindre 23 milliards de dollars.

"John Flannery est arrivé alors que le groupe était en mauvaise posture et il a fait de son mieux pour redresser le navire", a commenté Jim Corridore, CFRA Research.

Le rebond de l'action en réaction à son remplacement est peut-être un peu "prématuré" à ses yeux car le nouveau dirigeant devra "faire face aux mêmes problèmes".

Le fait que M. Culp soit une personne extérieure à l'entreprise toutefois "est probablement une bonne nouvelle", a-t-il relevé.

Il pourrait peut-être revenir sur certaines décisions stratégiques prises récemment par l'entreprise, comme la sortie du secteur de la santé considérée comme une erreur par beaucoup d'analystes, a relevé M. Corridore.

jum/bh