GE : cession d'une activité de GE Capital à Starwoods

08/08/2018 | 14:52

GE annonce ce mercredi un accord avec Starwood Property Trust pour lui céder l'activité de dettes liées au financement de projets de son unité GE Energy Financial Services, activité valorisée environ 2,6 milliards de dollars.



L'activité cédée comprend de la dette sécurisée senior en électricité thermique, énergies renouvelables et actifs intermédiaires (midstream). Une vingtaine de professionnels de l'investissement dédiés à cette activité seront transférés à Starwoods.



Le conglomérat explique que cette transaction s'inscrit dans la stratégie de réduction de la base d'actifs de son bras financier GE Capital. Elle demeure soumise aux conditions usuelles et devrait être finalisée au troisième trimestre 2018.



