GE : cession de l'activité Current à AIP

06/11/2018 | 13:32

GE fait part d'un accord pour la cession de son activité Current à la société de private equity new-yorkaise American Industrial Partners (AIP), transaction qui devrait être finalisée début 2019 sous réserve des conditions usuelles.



Current fournit des solutions d'efficience énergétique pour les bureaux, les magasins, les sites industriels et les villes. Son portefeuille comprend des solutions d'éclairage LED et traditionnel, ainsi qu'une large gamme de senseurs connectés, contrôles et logiciels.



Les termes financiers de l'opération ne sont pas divulgués. Le conglomérat industriel précise que dans le cadre de l'accord proposé, la société cédée continuerait d'utiliser la marque GE sous un accord de licence.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.