GE : cession de l'activité éclairage

GE annonce un accord définitif pour la cession de son activité éclairage à Savant Systems, une société leader dans le domaine de la maison intelligente, qui continuera d'utiliser la marque GE via un accord de licence à long terme.



Le conglomérat précise que sa filiale GE Lighting conservera son siège social à Cleveland, en Ohio, et que ses plus de 700 employés seront transférés à Savant Systems lors de la finalisation de l'acquisition.



Cette transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, demeure soumise à la réalisation des conditions usuelles et devrait être finalisée à la mi-2020. Elle permettra à GE de poursuivre sa stratégie de recentrage industriel.



