GE : fourniture de turbines à un parc éolien en Suède

12/09/2019 | 13:21

La société d'investissement InfraVia et GE Renewable Energy annoncent un partenariat pour l'approvisionnement de 33 de ses 5.3 MW turbines éoliennes Cypress, pour la ferme éolienne Björkvattnet de 175 MW, en Suède.



Située à environ 470 km au nord de Stockholm, ce parc éolien produira suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter l'équivalent de 175.000 foyers suédois. Le projet sera lancé commercialement d'ici fin 2020.



Dans le cadre de ce projet, le conglomérat américain fournira également un contrat de service complet sur 25 ans. Annoncée l'an dernier par GE, la plateforme Cypress est, à ce jour, la turbine éolienne terrestre en service la plus puissante.



