GE : lancement d'un produit avec Roche

31/05/2019 | 09:32

Le géant pharmaceutique suisse Roche annonce le lancement ce vendredi de NAVIFY Tumor Board 2.0, premier produit issu de sa collaboration avec GE Healthcare, la division de technologies médicales de General Electric.



Ce produit destiné aux tumour boards -équipes pluridisciplinaires déterminant les plans de traitement pour patients atteints de cancer- est d'abord lancé aux Etats-Unis et au Canada, d'autres marchés devant suivre dans un avenir proche.



'Incorporant la visualisation d'images médicales et des capacités de stockage avec d'autres données patients, le produit permet aux tumour boards de disposer d'une vision plus complète de chaque patient en un endroit', explique Roche.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.