GE : le PDG achète pour 3 millions de dollars d'actions

13/08/2019 | 16:01

Lawrence Culp, le PDG de GE, a acheté 331.684 actions du groupe industriel américain à un prix unitaire de 9,04 dollars, représentant un investissement de près de trois millions de dollars.



Après cette acquisition, bouclée dans la journée d'hier, le patron de GE détenait directement et indirectement plus de 940.000 actions du conglomérat, une participation estimée à plus de neuf millions de dollars aux cours d'aujourd'hui.



L'action GE progresse actuellement de 5,2% à 9,5 dollars.



GE a relevé le mois dernier ses prévisions de bénéfice pour l'exercice 2019 après avoir fait mieux que prévu au deuxième trimestre.



Le titre affiche encore une baisse de près de 25% sur l'année écoulée.



