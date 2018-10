GE : le PDG débarqué après un avertissement sur résultats

01/10/2018 | 15:41

GE a annoncé lundi une révision à la baisse de ses prévisions pour l'exercice 2018 et annoncé dans la foulée le départ de son PDG John Flannery.



Le conglomérat industriel a indiqué qu'il comptait passer dans ses comptes une dépréciation d'écart d'acquisition ('goodwill') liée aux difficultés rencontrées par sa branche de production électrique.



GE a prévenu que la charge représenterait probablement l'ensemble du goodwill de la division, actuellement valorisée à quelque 23 milliards de dollars.



Au niveau de l'activité, tous les métiers affichent des résultats conformes aux prévisions, poursuit GE, à la seule exception de l'activité de production d'électricité, tempère le groupe.



Cette contre-performance de la division GE Power devrait empêcher le groupe d'atteindre ses objectifs annuels 2018 en matière de génération de trésorerie et de bénéfice par action.



Dans son communiqué diffusé lundi, GE officialise surtout la nomination de Lawrence Culp en tant que PDG, avec prise d'effet immédiate.



Membre du conseil d'administration de GE depuis avril 2018, Lawrence Culp - âgé de 55 ans - a occupé les fonctions de PDG du conglomérat industriel Danaher entre 2000 et 2014.



Pendant ces 14 années, la capitalisation boursière et le chiffre d'affaires du groupe ont été multipliés par cinq, souligne GE.



Après toutes ces annonces, le titre GE a ouvert en hausse de 14% lundi matin à Wall Street.



