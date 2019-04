GE : le titre chute après la dégradation de J.P. Morgan

08/04/2019 | 16:27

Les actions de GE sont en chute de près de 6% ce qui en fait l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500, après la dégradation de J.P. Morgan qui passe à 'sous-pondérer'.



'Nous pensons que de nombreux investisseurs sous-estiment la gravité des défis et des risques sous-jacents chez GE, tout en surestimant la valeur de points positifs', indique le bureau d'analyses.



J.P. Morgan a également réduit son objectif de cours sur l'action, passant de 6 dollars à 5 dollars, affirmant que le marché surestimait considérablement le rebond du flux de trésorerie disponible dans les années à venir.



Le bureau d'analyses estime également que General Electric Capital Services, la division de crédit commercial et de crédit-bail du groupe américain, 'consommera probablement des liquidités importantes dans un avenir proche'.



