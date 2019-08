GE : les accusations de fraude jugées 'sans fondement'

16/08/2019 | 10:49

Les accusations de fraude financières lancées jeudi par le lanceur d'alerte Harry Markopolos à l'encontre de GE sont dénuées de tout fondement, assure le groupe industriel américain.



Dans un communiqué diffusé dans la soirée d'hier, GE affirme qu'il conduit ses activités 'avec le plus grand degré d'intégrité' tout en défendant la qualité de son information financière.



'Nous restons concentrés sur la gestion quotidienne de nos activités, suivant le plan stratégique que nous avons défini', explique le conglomérat.



GE - qui dit n'avoir jamais rencontré Harry Markopolos - fait valoir que l'analyste financier admet lui-même être rémunéré par un hedge fund, rappelant que ces fonds d'investissement génèrent d'importants profits via la vente d'actions à découvert.



Pour mémoire, l'action GE a décroché de plus de 11% hier à la suite de la publication du rapport d'Harry Markopolos, selon lequel GE fait figure de 'nouveau Enron' du fait des manipulations comptables qu'il dit avoir mis en lumière.



Alors que les titres GE dégringolaient, le PDG du groupe choisissait, lui, de renforcer ses achats d'actions en faisant l'acquisition dans la journée d'hier de 252.200 titres GE supplémentaires à un prix unitaire de 7,9 dollars.



Une bonne façon de faire taire les soupçons de malversations...



