GE : manque le consensus au 3e trimestre

30/10/2018 | 12:14

GE affiche au titre de son troisième trimestre une perte nette de 2,63 dollars par action, sous le poids d'une lourde charge de dépréciation chez GE Power, et un BPA ajusté en baisse d'un tiers à 14 cents, soit six cents de moins que le consensus.



Toujours en données ajustées, le conglomérat a vu sa marge de profit industriel se tasser de 190 points de base à 8,1%, pour des revenus organiques des segments industriels en hausse de 1% à près de 28,1 milliards de dollars.



Dans ce contexte, GE annonce une réduction de dividende de 12 à un cent par action, à partir de décembre prochain, ainsi qu'une réorganisation de sa division énergie (GE Power) en deux unités, séparant les activités gaz du reste du portefeuille de la division.



