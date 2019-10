GE : mesures pour réduire le déficit de retraites

07/10/2019 | 13:33

Le conglomérat GE fait part ce lundi d'une série de mesures visant à réduire son déficit de retraites d'environ cinq à huit milliards de dollars, ainsi que sa dette nette industrielle d'environ quatre à six milliards.



Le groupe américain va ainsi geler le plan de retraites de quelques 20.000 employés avec des prestations salariales, ainsi que des prestations de retraites complémentaires pour environ 700 employés aux Etats-Unis, à partir du 1er janvier 2021.



GE va préfinancer environ quatre à cinq milliards de dollars de ses besoins en financement ERISA minimaux estimés pour 2021 et 2022. Enfin, il offrira à 100.000 anciens employés une option à durée limitée pour recevoir leurs prestations sous forme d'une somme forfaitaire.



