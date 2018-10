GE nomme un nouveau PDG et réduit sa prévision de bénéfice 2018

Washington (awp/afp) - Le groupe industriel General Electric, qui rencontre d'importantes difficultés, a annoncé lundi la nomination surprise d'un nouveau PDG, Lawrence Culp, et a révisé à la baisse sa prévision de bénéfice par action pour 2018.

Lawrence Culp, 55 ans, remplace John Flannery, poussé vers la sortie, et le conseil d'administration espère que le nouveau PDG arrivera à accomplir pour le mastodonte américain ce qu'il a réussi à faire à son poste de PDG de Danaher entre 2000 et 2014. Il a transformé une entreprise essentiellement industrielle en "une société leader en science et technologie", souligne le communiqué de GE.

Le groupe, dont la division énergie, qui produit notamment des turbines à gaz, est en pleine tourmente et affiche des performances encore plus mauvaises que prévu, a aussi annoncé qu'il devrait encourir une charge exceptionnelle liée à cette division qui pourrait atteindre 23 milliards de dollars, selon un communiqué. L'entreprise donnera des détails lors de la publication de ses résultats du 3e trimestre le 25 octobre.

"GE reste une entreprise fondamentalement solide avec d'excellentes activités et énormément de talent", a déclaré le nouveau PDG. Le marché veut le croire. L'action GE bondissait de 13,5% lors des transactions électroniques avant l'ouverture officielle de Wall Street à 13H30 GMT.

afp/jh