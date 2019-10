GE : objectif de FCF industriel relevé pour 2019

30/10/2019 | 12:01

A l'occasion de ses trimestriels, GE maintient sa fourchette cible de BPA ajusté de 55 à 65 cents pour 2019, mais relève sa prévision de free cash-flow industriel à entre 0 et +2 milliards de dollars (et non plus entre -1 et +1 milliard).



Le conglomérat, dont les activités vont de l'énergie à l'aéronautique, affiche au titre du troisième trimestre un BPA ajusté en hausse de 36% à 15 cents, soit trois cents de plus que le consensus, pour une marge de profit industriel améliorée de 150 points de base à 10%.



Ses revenus organiques des segments industriels ont augmenté de 7% à 21,5 milliards de dollars. Au total, ses revenus se sont maintenus à près de 23,4 milliards, pour des commandes en baisse de 5% à 22,5 milliards (-1% en organique).



