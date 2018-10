GE’s AffinityTM : Le premier réacteur supersonique civil en 55 ans ouvre une nouvelle ère de vol supersonique efficace

Affinity va propulser le jet d’affaires supersonique Aerion AS2 avec un premier vol en 2023

Lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui avec Aerion Corporation, GE Aviation a annoncé l’achèvement de la conception initiale du premier réacteur supersonique, spécifiquement conçu pour les jets d’affaires. Cette nouvelle classe de réacteur, révélée aujourd’hui comme étant le turboréacteur à double flux GE’s AffinityTM, est optimisée avec la technologie de vol supersonique, éprouvée de GE, et programmée pour coïncider avec le lancement de l’Aerion AS2.

Affinity est une nouvelle classe de réacteur à taux de dilution moyen qui assure une performance exceptionnelle et équilibrée pour les vols supersoniques et subsoniques. Affinity intègre une combinaison unique d’expérience supersonique militaire éprouvée, de fiabilité commerciale, et de technologies les plus avancées en matière de réacteur de jet d’affaires.

GE’s Affinity est un turboréacteur à double flux, à deux arbres et deux soufflantes, contrôlé par une régulation numérique pleine autorité (Full Authority Digital Engine Control, FADEC), nouvelle génération, optimisant la régularité des vols et les diagnostics embarqués. Il est spécifiquement conçu pour permettre un vol supersonique efficace en mer, et un vol subsonique efficace sur terre, sans avoir à modifier les règlements de conformité existants. Le réacteur est conçu pour répondre aux exigences rigoureuses de bruit subsonique de Niveau 5, et surpasser les normes d’émissions actuelles.

Caractéristiques de GE’s Affinity :

• Un fonctionnement efficace durant toute l’enveloppe de vol, avec un plafond de service à haute altitude de 60 000.

• Une double soufflante avancée avec le taux de dilution le plus élevé de tous les réacteurs supersoniques.

• Un système d’échappement supersonique spécial non augmenté.

• Un noyau de réacteur éprouvé, adapté du portefeuille aéronautique commercial de GE, avec des milliards d’heures de service opérationnel, concluant et fiable.

• Une chambre de combustion durable avec des revêtements avancés assurant un fonctionnement soutenu à grande vitesse.

• Une technologie acoustique avancée, conçue pour répondre aux exigences règlementaires ou pour les dépasser.

• Des technologies de conception et de fabrication additive GE, optimisant le poids et la performance.

« Au cours des 50 dernières années, les vitesses des jets d’affaires ont augmenté de moins de 10 % », a déclaré Brad Mottier, vice-président et directeur général de l’Aviation d’affaires et générale, et des Services intégrés, chez GE. « Au lieu d’aller plus vite, les cabines sont devenues plus spacieuses et plus confortables, avec un rayon d’action étendu. Avec un avion à long rayon d’action, équipé d’une cabine spacieuse et confortable, sur le marché, la prochaine étape est la vitesse... rendue possible grâce à GE’s Affinity. »

Après deux années d’étude préliminaire, GE Aviation et Aerion ont lancé un processus formel en mai 2017 visant à définir et évaluer une configuration de réacteur finale pour le jet d’affaires supersonique AS2. Une équipe GE Project, appuyée par une équipe d’ingénierie dédiée, continue de travailler avec Aerion dans un processus formel et progressif. La nouvelle révision de la conception est prévue pour 2020, date à laquelle la conception détaillée et la production d’un article de test seront engagées.

Aerion collabore avec GE Aviation, Lockheed Martin et Honeywell pour développer l’AS2.

« Notre mission est d’optimiser la mobilité globale à une vitesse supersonique, en commençant par l’aviation d’affaires, suivie de conceptions successivement plus rapides et de plus grande envergure pour l’aviation d’affaires et commerciale », a ajouté Tom Vice, PDG d’Aerion. « GE Aviation rend cette nouvelle ère supersonique, efficace et durable, grâce à son travail avant-gardiste sur le réacteur Affinity. »

