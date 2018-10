GE : salaire annuel de 2,5 millions de $ pour le nouveau PDG

05/10/2018 | 15:35

Lawrence Culp, le nouveau président-directeur général de GE, percevra un salaire de base de 2,5 millions de dollars par an, avec un mandat de quatre ans, selon un avis financier publié en cette fin de semaine.



Lawrence Culp, qui a dirigé le conglomérat industriel Danaher pendant 12 ans et était au conseil d'administration de GE depuis avril 2018, aura également droit à une prime annuelle de 150% de son salaire de base.



Le nouveau PDG de GE sera également éligible à des attributions d'actions, et à une indemnité de départ correspondant à deux fois son salaire de base et sa prime annuelle en cas de résiliation de son contrat.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.