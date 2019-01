GE : termes de la transaction avec Wabtec modifiés

25/01/2019 | 15:23

GE annonce une modification des termes de la fusion de sa division GE Transportation avec Wabtec, une transaction qui doit être finalisée à la fin du mois de février, sous réserve de la satisfaction des conditions usuelles.



Selon les termes modifiés, les actionnaires de Wabtec détiendront environ 50,8% du capital du nouvel ensemble (au lieu de 49,9% selon les termes précédents), tandis que ceux de GE en possèderont directement 24,3%.



Le conglomérat détiendra quant à lui des actions ordinaires et des actions préférentielles convertibles sans droits de vote, représentant ensemble un intérêt économique de l'ordre de 24,9% dans Wabtec, et non plus de 9,9% comme prévu initialement.



