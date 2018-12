GE : une nomination au conseil d'administration

10/12/2018 | 16:47

GE annonce ce jour avoir nommé Paula Reynolds, CEO de la société de conseil PreferWest, à son conseil d'administration, en remplacement de Jack Brennan, qui prend sa retraite après six ans de service.



Paula Reynolds, 62 ans, a commencé sa carrière chez Pacific Gas & Electric. Elle a passé plus de 25 ans dans le secteur de l'énergie.





