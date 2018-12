GE : va lancer une nouvelle société dédiée aux logiciels IIoT

13/12/2018 | 15:23

GE annonce ce jour envisager de lancer une nouvelle société spécialisée dans les logiciels industriels pour l'Internet des objets (IIoT, 'industrial Internet of things').



Cette société, qui fonctionnera indépendamment avec une nouvelle marque et identité et son propre conseil d'administration, devrait débuter avec un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard de dollars.





