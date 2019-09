GE : va récupérer 2,7 milliards d'une vente de titres BHGE

12/09/2019 | 13:57

GE annonce envisager de lever environ 2,7 milliards de dollars grâce à la réduction de sa participation dans le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes (BHGE).



GE va ainsi procéder à la cession de 115 millions d'actions 'A', au prix de 21,5 dollars, dans le cadre d'une offre publique. De plus, GE va vendre à BHGE, dans le cadre d'une transaction privée, 250 millions de dollars d'actions d'actions 'B'.



À l'issue de ces transactions, GE détiendra environ 38,4% du capital de BHGE. La société n'aura plus aucune participation majoritaire dans celle-ci. Conséquence ? GE a déclaré s'attendre à un réel impact sur ses comptes, lequel se reflétera dans les résultats du troisième trimestre et pourrait s'élever à environ 7,4 milliards de dollars.





