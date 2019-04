GENERAL ELECTRIC : JPMorgan dégrade à Sous-pondérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a dégradé sa recommandation sur General Electric de Neutre à Sous-pondérer et abaissé son objectif de cours de 6 à 5 dollars. Le broker estime que la plupart des investisseurs sous-estiment l'importance des défis que le groupe doit relever et les risques sous-jacents auxquels il est confronté. Le bureau d'études pense que Wall Street est en train de largement surestimer le rebond attendu du free cash flow dans les prochaines années. Pour l'analyste, la sous-performance des actifs de GE dans l'assurance et l'énergie risque de peser sur la génération de free cash flow.