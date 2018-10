GENERAL ELECTRIC : Lawrence Culp Jr nommée PDG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

General Electric a annoncé la nomination au poste de PDG de Lawrence Culp Jr, en remplacement de John Flannery. Le conglomérat industriel, dont les actions ont chuté de moitié au cours de l'année écoulée après avoir réduit son dividende et manqué ses objectifs financiers, a également averti qu'il n'atteindrait pas ses objectifs de bénéfices et de cash-flow pour 2018. Il a mis en cause la performance de sa division de génération d'énergie (Power), les autres activités ayant réalisé des performances en ligne avec les attentes.GE a précisé qu'il allait enregistrer une charge pour dépréciation de survaleurs liée à la division énergie, qui devrait être proche de 23 milliards de dollars, le montant actuel des survaleurs de ce métier.