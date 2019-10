GENERAL ELECTRIC : mesures concernant ses prestations de retraite aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

General Electric a annoncé prendre des mesures concernant ses prestations de retraite aux États-Unis afin d’améliorer sa situation financière. Ces mesures devraient réduire le déficit de retraite d'environ 5 à 8 milliards de dollars et la dette nette industrielle d'environ 4 à 6 milliards. Ainsi, le conglomérat entend geler le plan de retraite pour environ 20 000 employés bénéficiant d'avantages sociaux salariés, et des prestations de retraite supplémentaires aux États-Unis pour environ 700 employés.Par ailleurs, General Electric a annoncé le préfinancement d'environ 4 à 5 milliards de dollars des besoins minimums estimatifs de financement d'ERISA pour 2021 et 2022.Enfin, il annonce offrir une option de paiement forfaitaire d'une durée limitée à environ 100 000 anciens employés admissibles qui n'ont pas commencé à toucher leurs prestations mensuelles du plan de retraite.