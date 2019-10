GENERAL ELECTRIC : relève son objectif de free cash-flow industriel pour 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

General Electric a dégagé au troisième trimestre un bénéfice par action ajusté en hausse de 36% à 0,15 dollar, ce qui est supérieur aux attentes des analystes (0,12 dollar). Les revenus ont eux atteint 23,36 milliards contre 23,39 milliards un an plus tôt. " Nous relevons à nouveau nos perspectives de free cash-flow dans l'industrie, même avec les vents contraires externes liés au 737 MAX et aux tarifs ", a indiqué Lawrence Culp, CEO. Le conglomérat vise ainsi pour l'exercice entre 0 et +2 milliards de dollars contre de -1 à +1 milliard auparavant.Les perspectives de bénéfice par action ajusté restent elles inchangées. General Electric continue d'anticiper une fourchette cible de 55 à 65 cents pour 2019.