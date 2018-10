GENERAL ELECTRIC : vers de nouvelles perspectives ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

General Electric a annoncé la nomination au poste de PDG de Lawrence Culp Jr, en remplacement de John Flannery en début de semaine. Le groupe a eu de la difficulté à intégrer ses récentes acquisitions, et a vu sa rentabilité se détériorer dans plusieurs de ses divisions. Le nouveau PDG a cependant déclaré dans un communiqué de presse que l'entreprise reste "fondamentalement forte"."C'est un privilège d'être invité à diriger cette entreprise emblématique ", a-t-il déclaré. "Nous allons travailler très dur dans les semaines à venir pour obtenir une exécution supérieure, et nous agirons avec urgence. Nous restons déterminés à renforcer le bilan, y compris via le désendettement."Selon un avis financier, il percevra un salaire de base de 2,5 millions de dollars par an, pour un contrat de 4 ans.