General Electric : GE Transportation et TÜLOMSAŞ obtiennent la première commande de locomotives de l’opérateur turc privé Korfez Ulastirma, la société logistique affiliée de Tüpraş

GE Transportation (NYSE : GE) fournira cinq locomotives diesel-électriques à Korfez Ulastirma A.Ş., la filiale de Tüpraş, la plus grande raffinerie de Turquie, exerçant son activité dans le transport ferroviaire.

Korfez Ulastirma A.Ş. est le premier opérateur privé en Turquie à réaliser un achat de ce type depuis que le gouvernement a commencé l’émission des licences visant à utiliser les lignes principales, il y a un an. Annoncé aujourd’hui lors du salon InnoTrans 2018, l’accord comprend les locomotives de la série PowerHaul® de GE Transportation, lesquelles sont conformes aux normes européennes et permettent des économies de carburant, de classe mondiale.

Korfez Ulastirma A.Ş. loue actuellement cinq locomotives PowerHaul que GE avait précédemment fournies aux Chemins de fer de l’État turc, et grâce à cet achat, l’opérateur double maintenant sa flotte. « Alors que nos opérations se développent, la capacité à se déplacer plus vite et plus efficacement constitue la clé du transport des produits entre les raffineries de Tüpraş », a déclaré Tufan Basarir, Directeur général de Korfez Ulastirma A.Ş. « Nous sommes ravis de compléter la puissance de notre flotte par les performances éprouvées de ces locomotives. »

Celles-ci, tout comme les cinq autres que Korfez Ulastirma A.Ş. loue déjà, seront construites à Eskisehir, en Turquie, par TÜLOMSAŞ, le partenaire stratégique de GE dans le pays. TÜLOMSAŞ produit les locomotives PowerHaul de GE pour le marché d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Dans le cadre de l’accord, GE fournira la technologie principale ainsi que la conception, tandis que TÜLOMSAŞ fournira la fabrication, l’assemblage et le test final au niveau local.

« Nous sommes honorés de développer notre solide présence en Turquie et de devenir le fournisseur de locomotives préféré des opérateurs publics et privés », a confié Gokhan Bayhan, Directeur général de GE Transportation, marché de Russie/CEI, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord. « Cet accord représente en effet une étape significative pour soutenir un marché dynamique et en croissance, et nous sommes fiers de contribuer aux objectifs de développement de l’industrie ferroviaire en Turquie, en apportant nos technologies et notre expérience. »

« Grâce à nos collaborateurs expérimentés et qualifiés, à nos installations et capacités, nos usines de TÜLOMSAŞ prennent en charge la production des locomotives dotées de la technologie la plus développée et la plus avancée », a ajouté pour sa part Hayri Avcı, le Directeur général de TÜLOMSAŞ. « La fabrication de ces locomotives alimente également une industrie secondaire essentielle, et apportera une réelle contribution à l’économie du pays. »

La série PowerHaul propose des locomotives hautes performances de poids moyen, conformes aux émissions Phase IIIa de l’UE ainsi qu’aux normes d’interopérabilité de TSI. Elle est dotée d’un moteur GE PowerHaul P616 de 3 700 chevaux, 16 cylindres, équipé d’un système d’injection de carburant à rampe commune. La locomotive peut atteindre une puissance utile maximale, tout en permettant une réduction de 18 % de la consommation de carburant. Elle bénéficie également d’une fiabilité et d’un effort de traction, améliorés, grâce à la technologie de commande de traction CA hautes performances et la commande individuelle d’essieu.

Pour en savoir plus sur les annonces, démos et présentations de cette semaine, visitez la page Web InnoTrans 2018 de GE Transportation. Le stand GE Transportation est situé dans le Hall 3.2, Stand 401.

À propos de GE Transportation

Chez GE Transportation, nous déplaçons et améliorons le monde. Nous sommes un leader technologique et un fournisseur d’équipements, de services et de solutions numériques pour le secteur ferroviaire, de l’exploitation minière, maritime, de l’énergie stationnaire et du forage, à l’échelle mondiale. Nos innovations aident les clients à livrer des biens et des services avec plus de rapidité et de rentabilité en utilisant nos techniques de fabrication avancées et nos machines connectées. GE Transportation est basée à Chicago, et emploie environ 9 000 personnes à travers le monde.

À propos de Tüpraş (Turkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) et de Korfez Ulastirma A.Ş.

Exploitant quatre raffineries pétrolières, avec une capacité de traitement de pétrole brut, annuelle de 28,1 millions de tonnes, Tüpraş est le seul producteur de Turquie dans le secteur de la raffinerie, et la plus grande entreprise industrielle du pays avec sa filiale Ditaş, dans le transport maritime, Korfez Ulastirma A.Ş., dans le transport ferroviaire, et Opet, une société affiliée dans le secteur de la distribution de fioul.

Quarante-neuf pour cent de ses actions sont échangés à la Bourse d’Istanbul. 7e plus grande raffinerie européenne, Tüpraş joue de plus le rôle d’une compagnie pétrolière intégrée, bénéficiant d’une part de marché, d’une fiabilité d’entreprise, de complexes de production et de partenariats.

Filiale à 100 % de Tüpraş, Korfez Ulastirma A.Ş. est le premier opérateur de trains privés en Turquie, et a été créée afin de développer le transport des chargements de Tüpraş par voie ferrée. Avec un total de 549 wagons et cinq locomotives diesel louées auprès des Chemins de fer de l’État turc (TCDD), Korfez Ulastirma A.Ş a lancé ses opérations ferroviaires en décembre 2017.

À propos de TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş)

TÜLOMSAŞ, le seul fournisseur de locomotives en Turquie, bénéficie d’une longue et vaste expérience dans la fabrication et la maintenance. L’usine a ouvert en 1894 sous la forme d’un atelier de maintenance et de réparation pour locomotives.

En tant que société affiliée des Chemins de fer de l’État turc, TÜLOMSAŞ répond depuis plus d’un siècle à tous les besoins de la Turquie, en termes de locomotives et de wagons. Au fil des années, il est devenu un acteur industriel de poids, puis le plus important et le plus moderne constructeur de locomotives et wagons de marchandises du Moyen-Orient et des Balkans. TÜLOMSAŞ a obtenu une nouvelle identité en 1986, sous la dénomination de Turkish Locomotive and Engine Industry Inc. Aujourd’hui, TÜLOMSAŞ répond aux besoins en locomotives et wagons de marchandises des Chemins de fer de l’État turc (TCDD), et d’autres organisations de Turquie, tout en améliorant sa compétitivité sur le marché mondial, par le biais des exportations.

À ce jour, TÜLOMSAŞ a fabriqué 900 locomotives, 650 moteurs diesel, et 11 000 wagons de marchandises. Avec une capacité de production annuelle de plus de 100 locomotives, 1 500 wagons de marchandises à bogie, et 100 divers types de moteurs diesel, TÜLOMSAŞ peut être considéré comme la locomotive de l’industrie lourde en Turquie. Basé à Eskisehir, TÜLOMSAŞ emploie 1 500 personnes. Informations détaillées sur le site www.tulomsas.com.tr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180919005279/fr/