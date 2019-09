General Electric : GE étend sa gamme de produits haute tension sans SF6 pour aider à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre

La division Grid Solutions de GE Renewable Energy (NYSE : GE) a annoncé aujourd’hui son intention d’investir plusieurs dizaines de millions de dollars dans l’expansion de sa gamme d’équipements pour postes électriques haute tension sans hexafluorure de soufre (SF 6 ) afin d’y inclure l’ensemble des principaux niveaux de haute tension à l’horizon 2025. Cet investissement, qui constitue l’un des plus importants réalisés au profit de la gamme de Grid Solutions depuis de nombreuses années, permettra de soutenir les clients dans leurs efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Grâce à son offre Green Gas for Grid, ou g3 (prononcé « g-cubed » en anglais), GE occupe la place de leader sur le marché des solutions haute tension sans SF 6 . Les produits g3 sont aussi performants et aussi compacts que les produits traditionnels, mais affichent un potentiel de réchauffement global (PRG) réduit de plus de 99 %.

Pour transmettre l’électricité en toute sécurité sur l’ensemble du réseau, depuis le point de production jusqu’au client final, des postes électriques sont utilisés afin de transformer la haute tension en basse tension et vice-versa, et de sécuriser et distribuer le flux électrique. En raison de ses propriétés isolantes remarquables, le SF 6 est largement utilisé dans les équipements de postes électriques tels que les appareils de coupure et les transformateurs de mesure, l’industrie du transport d’électricité représentant environ 80 % de son utilisation mondiale. Cependant, on estime que ce puissant gaz à effet de serre génère, en cas de fuite, 23 500 fois plus d’émissions que le CO₂ et peut demeurer dans l’atmosphère jusqu’à 3 200 ans.

Dix-huit des 19 années les plus chaudes jamais observées ont été enregistrées depuis 2001, en grande partie à cause des gaz à effet de serre. En proposant des solutions sans SF 6 , GE contribue activement à ce que ses clients et les pays atteignent leurs objectifs de réduction drastique des émissions fixés par l’Accord de Paris sur le climat. Celui-ci vise à modérer l’impact du changement climatique et à limiter le réchauffement global de la planète à un niveau nettement inférieur à 2 degrés Celsius.

« Nous pensons qu’il est de notre responsabilité de montrer l’exemple, a déclaré Reinaldo Garcia, PDG de la division Grid Solutions de GE. Il est essentiel pour nous de proposer des solutions concrètes capables de réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre. Je suis fier que g3 soit l’une des solutions les plus plébiscitées de la gamme Grid Solutions par les clients désireux de réduire leurs émissions. »

À l’horizon 2025, la division Grid Solutions de GE offrira les solutions sans SF 6 suivantes : des postes sous enveloppe métallique (PSEM) isolés au gaz jusqu’à 420 kV, des disjoncteurs de type dead-tank et live-tank jusqu’à 550 kV, ainsi que des transformateurs de mesure jusqu’à 420 kV. Pour consulter la gamme g3 prévisionnelle de GE jusqu’en 2025, cliquez ici. Actuellement, les produits g3 de GE sont testés et disponibles pour les disjoncteurs de type live-tank et les PSEM jusqu’à 145 kV, les lignes isolées au gaz (GIL) jusqu’à 420 kV et les transformateurs de mesure jusqu’à 245 kV.

« GE est à l’avant-garde du développement de nouvelles technologies qui aideront à transformer l’industrie du transport et de la distribution d’électricité et permettront également à nos clients d’avoir un impact positif sur les communautés qui les entourent, a déclaré Vera Silva, Directrice de la Technologie de la division Grid Solutions de GE. En étendant notre offre g3 à l’ensemble des principales applications haute tension, nous contribuons à ce que les entreprises puissent relever les défis environnementaux auxquels notre planète est confrontée, et à ce qu’elles puissent agir en conséquence. »

Depuis la première installation pilote d’une ligne isolée au gaz (GIL) g3 de 420 kV par l’opérateur de réseau britannique National Grid en 2017, 15 autres grands opérateurs de réseau ont choisi les équipements g3 de GE, tels que les Écossais SPEN et SSEN, le Suisse Axpo, le Français RTE et l’Allemand TenneT. En optant très tôt pour cette technologie sans SF 6 , en-tête sur le marché, ces 16 opérateurs de réseau ont évité l’installation de plus de 386 000 tonnes d’équivalent CO 2 sur le réseau.

GE Renewable Energy réalise un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars, combine l’un des portefeuilles les plus vastes du secteur des énergies renouvelables pour fournir des solutions globales pour les clients recherchant une énergie verte à la fois fiable et abordable. En combinant des solutions éoliennes onshore et offshore, des pales, de l’hydroélectricité, du stockage, de l'énergie solaire à grande échelle et des solutions pour les réseaux, ainsi que des offres hybrides d'énergies renouvelables et de services numériques, GE Renewable Energy a installé plus de 400 gigawatts d'énergie renouvelable et a équipé plus de 90% des opérateurs dans le monde entier avec ses solutions de réseau. GE Renewable Energy emploie presque 40 000 personnes dans plus de 80 pays, et crée des solutions de qualité pour tous les clients qui cherchent à fournir une électricité abordable, propre et durable, dans le monde entier.

Grid Solutions est une division de GE Renewable Energy qui emploie plus de 17 000 personnes dans 80 pays, pour répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier. Grid Solutions aide les industries et les services publics à gérer efficacement l’électricité, depuis le point de production jusqu’au point de consommation, en optimisant la fiabilité l’efficacité et la résilience du réseau. Pour en savoir plus sur la division Grid Solutions de GE Renewable Energy, rendez-vous sur le site www.gegridsolutions.com.

