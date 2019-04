General Electric : La valeur du jour à Wall Street GENERAL ELECTRIC pénalisé par JPMorgan et Bruxelles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

General Electric chute de plus 6,5% à 9,35 dollars, pénalisé par deux mauvaises nouvelles. En premier lieu, JPMorgan a dégradé sa recommandation sur le conglomérat industriel de Neutre à Sous-pondérer et abaissé son objectif de cours de 6 à 5 dollars sur un titre qui affiche un gain de 55% par rapport à son plus bas de décembre dernier. Le broker estime que la plupart des investisseurs sous-estiment l'importance des défis que le groupe doit relever et les risques sous-jacents auxquels il est confronté.Le bureau d'études pense que Wall Street est en train de largement surestimer le rebond attendu du free cash flow dans les prochaines années.Pour l'analyste, la sous-performance des actifs de GE dans l'assurance et l'énergie risque de peser sur la génération de free cash flow.Par ailleurs, la Commission européenne a révélé aujourd'hui avoir infligé à General Electric une amende de 52 millions d'euros pour avoir fourni des renseignements inexacts au cours de l'enquête menée par la Commission, sur la base du règlement de l'UE sur les concentrations, au sujet du projet de rachat de LM Wind par GE.Le règlement de l'UE sur les concentrations oblige les entreprises qui font l'objet d'une enquête en matière de concentration à fournir des renseignements exacts et non dénaturés. Cela est essentiel pour que la Commission puisse examiner les concentrations et les rachats en temps opportun et de manière efficace.Or, le 11 janvier 2017, GE a notifié son projet de rachat de LM Wind. Dans sa notification, GE affirmait qu'aucune éolienne de puissance supérieure pour des applications marines n'était en développement, en plus de sa turbine existante de 6 mégawatts. Toutefois, grâce à des informations communiquées par un tiers, la Commission a découvert que GE proposait simultanément à des clients potentiels une éolienne marine de 12 mégawatts.En conséquence, le 2 février 2017, GE a retiré sa notification de l'acquisition de LM Wind. Le 13 février 2017, GE a notifié à nouveau la même opération, en fournissant cette fois des renseignements complets sur son futur projet. Le 20 mars 2017, la Commission a autorisé le projet de rachat.Le 6 juillet 2017, la Commission a adressé une communication des griefs à GE, indiquant que cette dernière avait violé ses obligations procédurales prévues par le règlement sur les concentrations.Il ressort de l'enquête de la Commission que contrairement à ce qu'elle avait affirmé dans sa première notification de janvier 2017, GE avait bien proposé une éolienne marine de puissance supérieure à des clients potentiels.En conséquence, l'information communiquée par GE dans le formulaire de notification selon laquelle aucune éolienne marine de puissance supérieure n'était en développement est inexacte.