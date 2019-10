General Electric : La valeur du jour à Wall Street - GENERAL ELECTRIC relève son objectif de free cash-flow industriel pour 2019, le titre grimpe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

General Electric bondit de 10,53% à 10,03 dollars, les investisseurs accueillant avec enthousiasme son point d'activité du troisième trimestre. Le conglomérat a dévoilé une perte nette de 1,3 milliard de dollars sur la période mais un bénéfice par action ajusté supérieur aux attentes. Ce dernier est ressorti à 0,15 dollar contre des estimations de 0,12 dollar. Les revenus ont, eux, atteint 23,36 milliards contre 23,39 milliards un an plus tôt, également supérieur aux 22,93 milliards attendus." Nos résultats reflètent un autre trimestre de progrès dans la transformation de GE ", s'est félicité Lawrence Culp, CEO du groupe.Confiant pour la suite, General Electric a décidé de relever à nouveau ses perspectives de free cash-flow dans l'industrie, en dépit des vents contraires externes liés au 737 MAX et aux tarifs.Le conglomérat vise ainsi pour l'exercice entre 0 et +2 milliards de dollars contre de -1 à +1 milliard auparavant. Un ajustement vivement salué en Bourse.Les perspectives de bénéfice par action ajusté restent elles inchangées. General Electric continue d'anticiper une fourchette cible de 55 à 65 cents pour 2019."Nous avons encore du travail à faire et nous continuerons de prendre des mesures pour améliorer notre situation financière et renforcer nos entreprises dans la perspective de 2020 et au-delà", a ajouté Lawrence Culp.