General Electric : Le Maire veut rappeler le nouveau PDG de GE à ses engagements

"Je prendrai contact dans les prochains jours avec le nouveau président de GE pour lui demander de tenir ces engagements, qui étaient ceux de ses prédécesseurs, vis-à-vis de l'Etat français et vis-à-vis des salariés", a-t-il dit lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Confronté à un retournement du marché de l'énergie, GE a fait savoir en juin qu'il ne serait pas en mesure de tenir son objectif de création de 1.000 emplois nets cette année en France, s'exposant au risque de devoir acquitter une compensation de 50.000 euros par emploi non créé.

La dégradation de la situation de GE, qui a débarqué lundi son PDG John Flannery après un peu plus d'un an à la tête du groupe, fait craindre aujourd'hui pour l'emploi dans les activités françaises.

GE, qui rencontre en outre des problèmes techniques sur de nouvelles turbines, a d'ailleurs annoncé en même temps que le départ de John Flannery une charge pour dépréciation d'environ 23 milliards de dollars (19,8 milliards d'euros) dans sa division génération d'électricité, liée essentiellement à l'acquisition des activités d'Alstom.

Outre l'emploi, le groupe américain s'était engagé à installer en France quatre sièges mondiaux pour ses activités (énergies renouvelables, hydro, offshore, réseaux), à ne fermer aucun site, et à maintenir et développer sa R&D dans l'Hexagone.

Bruno Le Maire a dit comprendre les craintes des salariés de GE en France après ces annonces.

"J'avais rencontré le président de GE il y a quelques mois et je devais le revoir en octobre pour m'assurer qu'il tienne ses engagements sur la compensation des emplois non créés, sur la revitalisation de certains sites et sur le soutien donné aux filières les plus prometteuses, les filières d'énergies renouvelables", a-t-il indiqué.

(Yann Le Guernigou, édité par Yves Clarisse)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALSTOM 2.86% 38.83 11.02% GENERAL ELECTRIC COMPANY 0.61% 12.39 -29.40%