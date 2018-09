General Electric : Les locomotives de GE Transportation sont approuvées pour utilisation par Indian Railways

GE Transportation (NYSE : GE) a annoncé aujourd'hui au salon InnoTrans 2018 que Indian Railways avait confirmé son acceptation de la locomotive diesel-électrique prototype de la série Evolution de 4 500 chevaux de GE. Cette étape cruciale a été atteinte à la suite d'essais rigoureux menés avec succès sur les voies ferroviaires indiennes après la remise de la locomotive en février 2018.

« L’acceptation de ces locomotives témoigne de la qualité de l’ingénierie de GE et de sa compréhension des exigences des clients », a déclaré Nalin Jain, président et chef de la direction de GE Transportation pour la région APAC. « Il s'agit d'une étape majeure dans l'exécution de notre contrat passé avec Indian Railways. Ensemble, nous allons contribuer à moderniser le parc d'Indian Railways et à améliorer considérablement l'infrastructure ferroviaire de l'Inde, et allons fournir un soutien essentiel à la croissance de l'économie indienne. »

Pratique courante, l'acceptation des locomotives de 4 500 chevaux a eu lieu après des mois passés à examiner les principaux aspects de la conception, à étudier la documentation et à procéder à une validation approfondie de divers paramètres aux États-Unis et en Inde. Les locomotives ont également fait l'objet de divers examens supplémentaires, y compris des essais d'oscillation , des évaluations et des tests de performance.

Les nouvelles unités sont équipées d’un moteur de la série Evolution et d’un système électronique d’injection de carburant visant à améliorer le rendement énergétique, ainsi qu'à obtenir la conformité à la norme internationale UIC1 sur les émissions. La technologie individuelle de propulsion CA à commande par essieu va améliorer la capacité de transport et réduire le coût du cycle de vie. Les locomotives sont également activées numériquement pour permettre une analyse prédictive qui permet d'accroître la fiabilité et la disponibilité.

Les locomotives s'inscrivent dans le cadre d’un accord de 2,5 milliards USD signé en 2015 à l’appui du programme de partenariat public-privé du gouvernement indien baptisé« Make in India ». Cet accord a notamment inclus une commande de 1 000 locomotives, ainsi que la création d'une nouvelle usine et de hangars de maintenance de GE Transportation en Inde.

Le projet est en bonne voie et plusieurs étapes clés ont déjà été franchies. On compte actuellement en Inde 45 locomotives prêtes à être inspectées et approuvées par Indian Railways. Le hangar de maintenance Roza à la pointe de la technologie de GE, dans l’état d’Uttar Pradesh, en Inde, est prêt à démarrer ses activités et la construction de l’usine de Marhowra, au Bihar, est en bonne voie d’achèvement. Les opérations démarreront au quatrième trimestre de cette année Une fois pleinement opérationnelles, toutes les locomotives construites à Marhowra dans le cadre de l'accord auront un contenu localisé de 70 %.

Les sites de Marhowra et de Roza vont établir de nouvelles normes au sein d'Indian Railways pour ce qui est de la fabrication, la maintenance et la surveillance des locomotives diesel. Ils vont également permettre de stimuler la création d'emplois et le développement des compétences dans la région.

« Nous sommes alignés sur la vision du gouvernement indien qui est de moderniser et de 'fabriquer en Inde' (« Make in India ») », a ajouté M. Jain. «Ensemble, nous sommes en train de réaliser des progrès considérables pour la réalisation de cette vision et continuons à investir dans la région. »

Pour en savoir plus sur les annonces, démonstrations et présentations de cette semaine, visitez la page Web de GE Transportation consacrée au salon InnoTrans 2018. Le stand GE Transportation est situé sur le stand 401 dans le Hall 3.2.

À propos de GE Transportation

Chez GE Transportation, nous déplaçons et améliorons le monde. Nous sommes un leader technologique et un fournisseur d’équipements, de services et de solutions numériques pour le secteur ferroviaire, de l’exploitation minière, maritime, de l’énergie stationnaire et du forage, à l’échelle mondiale. Nos innovations aident les clients à livrer des biens et des services avec plus de rapidité et de rentabilité en utilisant nos techniques de fabrication avancées et nos machines connectées. GE Transportation est basée à Chicago, et emploie environ 9 000 personnes à travers le monde.

