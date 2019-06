General Electric : Unison lance son nouvel allumeur haute performance à durée de vie deux fois plus longue

Le produit est en cours d’installation sur tous les nouveaux moteurs CFM56 après avoir reçu l’approbation de la FAA

Unison Industries, dont les équipements permettent de faire démarrer de manière fiable plus de 50 000 moteurs d’avion par jour, a annoncé aujourd’hui la commercialisation d’un nouveau produit qui proposera la bougie d’allumeur de la série CFM56 la plus durable du secteur.

La durée de vie de l’allumeur haute performance Unison de la série CFM56 est deux fois supérieure à celle des allumeurs standard. Il a récemment fait l’objet d’essais en vol sur des avions Boeing et Airbus, et a permis de procéder avec succès au rallumage lors des points d’angle en altitude. Unison est la seule bougie d’allumage de CFM de la série CFM56 à être approuvée par les équipementiers. Elle est actuellement installée sur tous les nouveaux moteurs CFM56 après avoir été approuvée par la FAA en 2018.

Elle a été développée comme une pièce optimisée pour maximiser le temps sur les ailes. La toute nouvelle technologie brevetée améliore la durée de vie des étincelles dans des conditions difficiles et s’est montrée efficace lors de tests extrêmes (dans des conditions de température allant jusqu’à 2 000° F, soit env. 1 093 °C) au cours desquels les scénarios les plus défavorables pour les moteurs ont été simulés. La conception exploite les technologies et matériaux d’allumage les plus récents, y compris la céramique, pour offrir une durée de vie deux fois plus longue. Cet avantage permet aux clients d’Unison de réduire leurs coûts de maintenance en allongeant les intervalles de remplacement.

« Cela constitue un excellent exemple de la manière dont Unison améliore continuellement sa technologie pour que ses clients puissent en bénéficier », a déclaré Tom Hoferer, président d’Unison Industries. « En tant qu’équipementier, nous continuons à améliorer les performances et la fiabilité, et les résultats sur le terrain ont prouvé que nous étions capables de doubler le cycle de vie du produit. »

Depuis 2014, Unison propose un programme d’optimisation des bougies d’allumage afin de déterminer les intervalles de remplacement optimaux pour les compagnies aériennes, sans frais supplémentaires pour les clients. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé d’utiliser un système d’allumage complet Unison ; ainsi vous pourrez expérimenter tous vos composants en travaillant à l’unisson. Rencontrez Unison au Salon du Bourget 2019 et découvrez notre allumeur haute performance au niveau du pavillon américain (hall 3), sur le stand n° A148.

À propos d’Unison Industries :

Unison Industries est leader dans la conception, la fabrication et l’intégration de composants et de systèmes électriques et mécaniques destinés aux moteurs et cellules d’avions. Unison sert à la fois les équipementiers d’origine et les clients du marché des pièces de rechange sur les marchés commerciaux, militaires, industriels et de l’aviation générale. Le siège social d’Unison se trouve à Jacksonville, en Floride. L’entreprise compte plus de 2 000 employés et possède un centre de service mondial qui propose des programmes de réparation, de révision, de modernisation et d’échange. Unison s’engage à investir dans les technologies de pointe et à sortir des sentiers battus pour créer plus de valeur pour ses clients. Pour plus d’informations, rendez-vous sur unisonindustries.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190617005939/fr/