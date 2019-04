General Electric : l'UE a infligé une amende de 52 ME

08/04/2019 | 13:19

La Commission européenne annonce avoir infligé à General Electric une amende de 52 millions d'euros. L'UE estime que le groupe a fourni des renseignements inexacts au cours de l'enquête menée par la Commission, sur la base du règlement de l'UE sur les concentrations, au sujet du projet de rachat de LM Wind par GE.



La Commission estime que cette infraction est grave car elle l'a empêchée d'avoir toutes les informations pertinentes aux fins de l'appréciation de l'opération.



La Commission estime également que GE aurait dû être consciente de la pertinence de ces renseignements pour l'appréciation de la Commission et de ses obligations au titre du règlement sur les concentrations. ' En conséquence, le non-respect, par GE, de ses obligations procédurales constituait une infraction grave ' indique la Commission.



Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Notre appréciation des concentrations et notre processus décisionnel en la matière dépendent de la qualité des informations que nous obtenons pour les étayer. Des renseignements exacts sont essentiels pour que la Commission puisse prendre des décisions en matière de concurrence en ayant connaissance de tous les éléments.'



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.