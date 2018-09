General Electric : reçoit une commande de Turquie

19/09/2018 | 11:25

General Electric annonce ce jour que GE Transportation fournira cinq locomotives diesel-électriques à Korfez Ulastirma, la filiale de Tüpraş, la plus grande raffinerie de Turquie, qui exerce son activité dans le transport ferroviaire.



'Korfez Ulastirma A.Ş. est le premier opérateur privé en Turquie à réaliser un achat de ce type depuis que le gouvernement a commencé l'émission des licences visant à utiliser les lignes principales, il y a un an. Annoncé aujourd'hui lors du salon InnoTrans 2018, l'accord comprend les locomotives de la série PowerHaul de GE Transportation, lesquelles sont conformes aux normes européennes et permettent des économies de carburant, de classe mondiale', explique GE dans un communiqué.



Ces nouvelles locomotives (Korfez Ulastirma en loue actuellement 5, fournies précédemment aux Chemins de fer de l'État turc par GE) seront construites en Turquie, par Tülomsas, partenaire stratégique de General Electric dans le pays.





