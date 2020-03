Revue de presse de ce dimanche 8 mars 2020

Berne (awp/ats) - Le coronavirus a une nouvelle fois contaminé la presse dominicale. Cette dernière s'est également penchée sur le rôle accru des grands-parents dans la garde des enfants, l'augmentation des chômeurs de longue durée ou encore le projet de construction de Christian Constantin à Verbier. Voici un florilège des thèmes abordés par la presse dominicale, non confirmés par l'agence de presse Keystone-ATS

MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG/SONNTAGSBLICK: La presse dominicale est revenue sur l'impact financier du coronavirus. Pour le seul système de santé, les experts estiment les coûts à environ 1,7 milliard de francs suisses, rapporte la SonntagsZeitung. Cela comprend les coûts des tests, des séjours à l'hôpital ainsi que toute vaccination ultérieure potentielle. Les compagnies d'assurance-maladie supposent que le coronavirus entraînera une hausse des primes au fil des ans.

En raison de l'interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes, le secteur de l'événementiel est durement touché. Environ 80% des manifestations prévues en Suisse ont été annulées, rapporte le SonntagsBlick en se référant à une estimation de l'Association suisse des Techniciens de théâtre et de spectacle (ASTT). Stefan Breitenmoser, directeur de l'association suisse des organisateurs de concerts, spectacles et festivals de musique (SMPA), estime que les membres de l'association perdent "entre 1,5 et 2 millions de francs suisses de chiffres d'affaires par jour depuis l'interdiction du Conseil fédéral".

A Genève, rien que les pertes liées à l'annulation du salon de l'auto se chiffrent en millions. Selon le directeur de la fondation qui l'organise, cité dans le Matin Dimanche, il s'agit d'"une perte de plus de 10 millions de francs suisses" pour la fondation, entre 100 et 150 millions pour les exposants et un manque à gagner de 200 à 250 millions pour le Grand Genève. Du côté de Suisse Tourisme, on estime que 50% des nuitées pour les hôtes chinois durant le premier trimestre 2020 sont perdues. Pour le mois de février, cela représente 50'000 nuitées, soit environ 19 millions de francs suisses.

SONNTAGSBLICK: Malgré le nombre croissant de cas de coronavirus dans le pays, une majorité de la population suisse reste calme, selon un sondage de l'institut de recherche Link pour le SonntagsBlick. Deux tiers (67%) des personnes interrogées ne se sentent pas ou peu menacées par le virus. Un quart (24%) juge le danger lié au coronavirus moyen et seuls 8% le considèrent élevé. La gestion de la crise par le Conseil fédéral est jugée bonne par la majorité des personnes interrogées. 86% estiment que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) les informe suffisamment et trois quarts (76%) jugent l'interdiction des grandes manifestations appropriée. Selon le sondage, la population suit largement les mesures de prévention recommandées par l'OFSP. 93% se lavent fréquemment les mains, 76% évitent les poignées de main et plus de la moitié s'abstiennent temporairement de voyager à l'étranger. Un quart des personnes interrogées se déclarent favorables à la fermeture de la frontière avec l'Italie, pays européen le plus touché par l'épidémie. Les masques de protection ne convainquent en revanche pas. Moins d'une personne sur dix envisage d'en porter.

LE MATIN DIMANCHE: L'UDC pourrait se retrouver sans président pour mener la campagne de votation sur l'initiative de limitation, qui veut dénoncer la libre circulation des personnes, rapporte le Matin Dimanche. L'UDC doit désigner son futur président lors de son congrès agendé le 28 mars. Mais celui-ci pourrait être annulé à cause du coronavirus. La décision sera prise dans les projets jours. En cas d'annulation, le président démissionnaire Albert Rösti n'assurera pas l'intérim, comme il l'avait déjà indiqué précédemment. "Si c'était pour quelques semaines, je ne dirais pas non, mais jusqu'en août, c'est exclu", souligne le Bernois, cité dans l'article. Ne craint-il pas de laisser une vacance à la tête de l'UDC alors que le peuple se prononcera sur une initiative phare du parti? "Non", répond-il, en ajoutant que "durant cette période cruciale, l'UDC doit être gérée par des personnalités qui restent et pas par des gens qui sont sur le départ". Ce seront donc aux trois vice-présidents - Magdalena Martullo-Blocher (GR), Céline Amaudruz (GE) et Marco Chiesa (TI) - de prendre le lead. Selon le journal, qui se base sur plusieurs sources concordantes, Christoph Blocher aurait demandé à plusieurs reprises à Albert Rösti d'assurer l'intérim. Le Bernois n'aurait pas voulu lui faire cette fleur après s'être fait remonter les bretelles par le tribun zurichois suite aux élections fédérales.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG/NZZ AM SONNTAG: Dans un email à ses collaborateurs, le procureur général de la Confédération Michael Lauber a rejeté les reproches formulées à son encontre par l'autorité de surveillance, rapporte la NZZ am Sonntag. Selon le journal, M. Lauber déclare dans la missive que l'affirmation selon laquelle il n'aurait délibérément pas dit la vérité est "contraire aux faits". L'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC) a enfreint la loi, soutient-il. "Je rejette formellement les déclarations de l'AS-MPC qui portent atteinte à la personnalité", écrit-il. Au terme d'une enquête disciplinaire à l'encontre de Michael Lauber, l'AS-MPC a conclu qu'il avait contrevenu à plusieurs devoirs de fonction. Dans le cadre de la procédure contre la FIFA, Michael Lauber n'a pas dit la vérité à plusieurs reprises et il a agi de manière déloyale. Suite à ces manquements, les autorités ont décidé de réduire le salaire de Michael Lauber de 8% pendant un an, soit de 24'000 francs suisses. Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung rapportent en outre que Michael Lauber a destitué le chef de la task force Football qui a qualifié ses rencontres secrètes avec des hauts fonctionnaires du football d'inutiles. Les journaux précisent que des erreurs de gestion, sans lien avec les affaires FIFA, étaient également reprochées à ce procureur. Ce dernier va quitter le Ministère public de la Confédération.

LE MATIN DIMANCHE: Christian Constantin prévoit de construire un chalet de huit appartements à Verbier (VS) et Helvetia Nostra n'a rien vu, rapporte le Matin Dimanche. Depuis la Lex Weber, l'association Helvetia Nostra s'oppose à des projets de chalet, même en résidence principale. Nombre d'entre eux ont été annulés en justice. L'association n'a toutefois pas vu la mise à l'enquête du projet de M. Constantin, faite le 24 janvier dernier. Et le délai d'opposition est désormais échu. S'il reconnaît qu'il a gagné du temps en procédure, Christian Constantin se dit "prêt à tout leur [Helvetia Nostra] démontrer. Il y a des gens qui veulent vivre et travailler en montagne, il faut arrêter de se méfier de tout le monde". En 2017, Christian Constantin avait déjà mis à l'enquête sur cette même parcelle un projet à 40 millions de francs suisses comprenant un centre commercial et des logements. Helvetia Nostra s'y était opposé et Christian Constantin avait retiré le projet.

SONNTAGSZEITUNG: Les grands-parents jouent un rôle de plus en plus important dans la garde des enfants et effectuent un travail équivalent à 8 milliards de francs suisses par année, rapporte la SonntagsZeitung. Le journal se base sur de nouveaux chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) selon lesquels une grand-mère sur deux et un grand-père sur trois s'occupent de leurs petits-enfants au moins une fois par semaine. Les grands-parents passent 160 millions d'heures par an à s'occuper de leurs petits-enfants. Cela correspond à plus de 400'000 heures de travail par jour. Les grands-mères effectuent 70% du travail. Elles ont en moyenne 56 ans lors de la naissance de leur premier petit-enfant. Les jeunes familles mais surtout l'Etat comptent sur les grands-parents. "Les grands-parents sont les garants du bien-être de la famille et de la société", souligne Pasqualina Perrig-Chiello, professeure émérite de psychologie, citée dans l'article.

SONNTAGSBLICK: Entre 2010 et 2018, le nombre de chômeurs de longue durée en Suisse a augmenté de plus d'un cinquième, passant de 65'000 à environ 80'000, rapporte le SonntagsBlick, qui se base sur une nouvelle étude mandatée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Les chiffres concernent les personnes âgées de 25 à 45 ans. Selon l'étude, outre les plus de 45 ans, ce sont avant tout les universitaires -diplômés d'une université ou d'une haute école - qui souffrent le plus du chômage de longue durée. En 2018, les jeunes diplômés représentaient un quart des chômeurs de longue durée.

NZZ AM SONNTAG: L'hôpital universitaire de Zurich a ordonné l'ouverture d'une enquête externe contre le directeur du département de gynécologie, rapporte la NZZ am Sonntag. L'élément déclencheur a été une enquête publiée dans le journal dominical alémanique la semaine passée. Selon cette dernière, le chef de clinique et médecin-chef se faisait systématiquement affecter à des opérations de patientes privées qui avaient lieu simultanément. L'enquête doit déterminer si des irrégularités ont été commises. Un point concerne le traitement juridique des honoraires que les médecins cadres peuvent facturer pour les opérations sur des patients privés. Le président du Conseil de l'hôpital a déclaré au journal que l'affaire était prise "très au sérieux".

