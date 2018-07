Suez: les résultats du 1er semestre tirés par l'acquisition de GE Water

Paris (awp/afp) - Le groupe français Suez a doublé son bénéfice net au premier semestre grâce à l'amélioration de sa performance opérationnelle, soutenue par l'activité eau de General Electric rachetée l'an dernier, a-t-il annoncé jeudi.

Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net du spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets ressort à 90 millions d'euros, contre 44 millions sur la même période de 2017.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 11,4% (+15% à changes constants) à 8,35 milliards d'euros, selon le communiqué du groupe.

Ces résultats sont conformes aux attentes du consensus d'analystes compilé par Factset.

Les résultats "sont parfaitement en ligne avec nos objectifs annuels et nous avons même un peu d'avance", a affirmé le directeur général de Suez Jean-Louis Chaussade, lors d'une conférence téléphonique.

Après des résultats décevants l'année dernière, le groupe a lancé début 2018 un plan d'action pour améliorer sa rentabilité, avec une réduction de coûts prévue de 200 millions d'euros en trois ans.

Sur le semestre, la performance opérationnelle s'est améliorée, grâce en particulier à l'intégration de l'activité eau de General Electric (GE Water), rachetée l'an dernier, intégrée à une nouvelle division dédiée aux service d'eau pour les industriels (WTS), elle aussi en forte croissance.

Les résultats de la branche Eau Europe restent en recul, en raison de volumes d'eau vendus en repli et de la fin du contrat de gestion de l'usine de Valenton en Ile-de-France.

L'activité de Recyclage et valorisation a elle progressé dans tous les pays, tandis que la branche International a été pénalisée par des effets de change négatifs.

Elle a toutefois progressé à changes constants grâce à de nouveaux contrats en Italie et en Europe Centrale, et des hausses de volumes traités en Australie et en Amérique du Nord, tandis que l'Asie est stable du fait de la fin de contrats d'ingénierie.

Suez a également annoncé jeudi la cession de 20% de ses activités d'eau régulées aux Etats-Unis au fonds de pension norvégien PGGM pour 601 millions de dollars (environ 512 millions d'euros).

Cette opération doit permettre au groupe "d'accélérer sa croissance dans ce segment très créateur de valeur", a expliqué le directeur général de Suez Jean-Louis Chaussade, cité dans un communiqué.

M. Chaussade a aussi évoqué l'annonce dans les prochaines semaines d'une vingtaine de contrats dans l'eau et les déchets en France pour un chiffre d'affaires cumulé sur plusieurs années d'environ 1 milliard d'euros.

Suez a par ailleurs confirmé ses objectifs pour cette année. Il table sur un bénéfice d'exploitation (Ebit) en hausse de 10% à changes constants (avant effet d'allocation du prix d'acquisition de GE Water) et un chiffre d'affaires en croissance de 9% à changes constants.

