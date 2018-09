General Mills fête les 15 ans de son siège européen à Nyon

Nyon (awp/ats) - General Mills, géant de l'agroalimentaire, fête les 15 ans de l'établissement de son siège Europe-Australie à Nyon. Depuis son arrivée en 2003, ses effectifs sont passés de 22 à 174 employés.

Le siège nyonnais compte un nombre égal d'hommes et de femmes, de 33 nationalités différentes et à 82% domiciliés en Suisse. Et l'entreprise entend poursuivre sa croissance, puisqu'une dizaine de postes sont à repourvoir, indique jeudi un communiqué.

Globalement, le groupe américain compte quelque 40'000 employés pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 15,2 milliards de francs suisses. Il commercialise notamment les yaourts Yoplait et les glaces Häagen-Dazs.

ats/al