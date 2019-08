General Mills : nouveau directeur financier en février

20/08/2019 | 15:41

General Mills annonce que son directeur financier (CFO) Don Mulligan quittera ses fonctions le 1er février 2020, et sera alors remplacé par Kofi Bruce, qui doit être promu vice-président en charges des opérations financières le 1er septembre 2019.



Par ailleurs, le 1er janvier prochain, Bethany Quam succèdera à Billy Bishop comme président du segment animaux domestiques, et sera elle-même remplacée en tant que présidente du segment Europe et Australie par Dana McNabb, actuellement présidente céréales Etats-Unis.



