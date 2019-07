General Mills : veut accélérer sa croissance organique

10/07/2019 | 15:28

A l'occasion de sa journée investisseurs, General Mills indique qu'il prévoit d'accélérer sa croissance organique des ventes en 2019-20 grâce à une performance améliorée en Amérique du Nord et à une forte croissance dans son activité animaux de compagnie.



Le groupe agroalimentaire, détenteur par exemple des marques Häagen-Dazs et Old El Paso, a aussi pour objectifs de maintenir des marges vigoureuses grâce à ses initiatives stratégiques et de ramener sa dette nette à 3,5 fois l'EBITDA ajusté à la fin de l'exercice.



