Les enfants canadiens des années 90 peuvent se réjouir : Les céréales Trix sont de retour!

General Mills Canada relance les céréales emblématiques aux formes fruitées

Les céréales Trix sont enfin de retour sur les rayons des magasins canadiens après une longue absence et offriront les mêmes formes fruitées emblématiques que celles des céréales Trix des années 90 (90s Classic Trix Fruity Shapes)! Ces céréales avaient déjà été réintroduites au Canada pour quelques essais limités au cours des dernières années, mais ce sera première fois qu’elles se retrouveront à nouveau sur les rayons de façon permanente depuis 2005.

Trix cereal is finally returning to Canadian store shelves and will be available in the ‘90s Classic Trix Fruity Shapes! (Photo: General Mills)

« Au fil des ans, Trix a toujours eu un public dévoué parmi ses admirateurs qui aspiraient à retrouver leurs céréales préférées dans leurs bols. Nous les avons entendus et écoutés, et nous sommes ravis de remettre les céréales emblématiques aux formes fruitées sur le marché pour ajouter de la joie à leur petit-déjeuner », a déclaré Fawad Farrukh, directeur associé du marketing chez General Mills Cereal Canada. « Les gens adoraient les céréales Trix dans les années 90 et nous sommes ravis aujourd’hui de les leur proposer à nouveau, mais aussi de les faire connaître à une toute nouvelle génération de Canadiens. »

Trix a fait ses débuts avec les formes fruitées au Canada, en 1994, établissant sa place dans l’histoire de la culture populaire des années 90, en particulier chez les enfants qui grandissaient à cette époque. Abandonné en tant qu’article permanent en 2005, Trix n’est ensuite devenue disponible pour les admirateurs canadiens que sous forme d’offre à durée limitée jusqu’à sa dernière édition en 2016. Cet été marque le retour officiel des céréales Trix sous leurs formes fruitées emblématiques que l’on trouvera dans les rayons des magasins canadiens à l’occasion du 60ème anniversaire de l’emblématique Lapin des céréales Trix!

Enrichi de neuf vitamines et minéraux, et à base de céréales complètes, Classic Trix Fruity Shapes sont les seules céréales fruitées offrant des formes uniques et fruitées avec chaque bouchée. Trix est également une façon amusante et délicieuse de commencer la journée avec des saveurs fruitées, comme le rouge framboise, le citron citronné, l’orange orangé, le bleu des baies sauvages, le pourpre « grapity » et le vert pastèque. Classic Trix Fruity Shapes apparaîtra sur les rayons des principaux détaillants du pays au cours de cet été.

À propos de General Mills Canada Corporation

Fondée en 1954, General Mills Canada Corporation est basée à Mississauga, en Ontario. La société s’est donné pour mission de servir le monde en fabriquant des éléments que les gens aiment. Parmi ses produits les plus populaires figurent les céréales Cheerios* et Honey Nut Cheerios*, les collations Nature Valley*, les produits laitiers Yoplait® et Liberté* et les produits mexicains Old El Paso*.

