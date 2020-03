General Mills : relèvement d'objectifs de BPA annuel

18/03/2020 | 13:27

A l'occasion de la publication de ses trimestriels, General Mills relève son objectif de croissance à taux de changes constants du BPA ajusté, à entre 6 et 8% (et non plus de 3 à 5%), pour une croissance organique des ventes nettes toujours attendue à 1 ou 2%.



Pour son troisième trimestre comptable, le groupe agroalimentaire (Yoplait, Häagen-Dazs et Cheerios) a vu son BPA ajusté reculer de 6% à taux de changes constants pour s'établir à 77 cents, dépassant ainsi d'un cent l'estimation moyenne des analystes.



Sa marge opérationnelle ajustée s'est contractée de 130 points de base à 16,1%, pour des revenus stables à 4,2 milliards de dollars, avec une stagnation en organique malgré la vigueur de son activité animaux domestiques.



