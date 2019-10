Fin de la grève chez General Motors

0

Le conflit opposant le puissant syndicat automobile United Auto Workers (UAW) et General Motors (GM) a pris fin. En effet, les adhérents de l’UAW ont approuvé vendredi un nouvel accord salarial valable pour 4 ans. Il prévoit une hausse des salaires d'environ 3% par an pendant toute la durée du nouveau contrat de travail et le versement d'une prime de 11 000 dollars par salarié au moment de sa ratification ( ou 4 500 dollars pour les intérimaires).GM va par ailleurs investir 7,7 milliards de dollars dans ses usines américaines, permettant la création de 9 000 emplois. En échange, il pourra concrétiser les fermetures de plusieurs usines.Rappelons que cette grève avait paralysé les usines américains de GM depuis le 16 septembre dernier. Le coût de ce mouvement social devrait être connu mardi à l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre 2019 de GM.Sur la base de ce nouvel accord, l'UAW va désormais entamer les négociations avec Ford avant de se tourner vers Fiat Chrysler.